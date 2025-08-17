Yalnızca yüksek IQ'su olanlar iki resim arasındaki farkı 5 saniyede buluyor!

Benzer iki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı bulmacalar sosyal medyanın en popüler ve eğlenceli etkinlikleri arasında yer alıyor.

Bu tür bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılmaktadır.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki farkı en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Resimler arasındaki farkı bulmak için sadece 5 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hemen dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 1 tane fark bulunuyor. Yalnızca çok dikkatli bakan kişiler bu farkı 5 saniyede farkediyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki farkı bulabildiniz mi? Süre başladı...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti...

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farı bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki fark arka planda bulunan gölgede saklıydı.