Yandı diye çöpe atmayın! 1 gecede tencereleriniz pırıl pırıl olacak… Yanmış ve dibi tutmuş tencereler korkulu rüyanız olmasın. Bu durumda temizlemesi zor gibi görünse de, yanmış ve dibi tutmuş tencereleri eski haline getirecek bir yöntem mevcut. Sadece 1 gece beklemeniz yeterli…

ensonhaber.com Mutfakta yemek yaparken yanmış veya dibi tutmuş tencerelerle karşılaşmak, birçok kişi için can sıkıcı bir durumdur. Yemek pişirirken bir anlık dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle tencerenin altı yanabilir veya yemeğin dibi tutabilir. Ancak artık bu tür kazalar nedeniyle tencereleri çöpe atmanıza gerek yok. Basit bir yöntemle bu dertten kurtulabilirsiniz. Hemen hemen her evde bulunan bu içecek 1 gecede tencerelerinizi eskisinden bile iyi hale getiriyor. Dibi tutan tencereler pırıl pırıl olacak! Dibi tutan tencerelerinizi temizlemek için; akşamdan tencere içine kola döküp sabaha kadar bekletin. Sabah tencereyi temizlediğinizde dibinin düzeldiğini fark edeceksiniz.