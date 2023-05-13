Yanlış oya dikkat! Yeni pusula hakkı var mı? Kaç oy pusulası basıldı? Oy kullanırken mührü yanlış basma sonucu yeni pusula alınıp alınamayacağı merak ediliyor. Oyunun boşa gitmemesini isteyenler, "yeni pusula alabilir miyim" sorusuna yanıt arıyor. Peki, yanlış mühür basılırsa ne olur? Yeni pusula verilir mi? İşte yanıtı...

Seçime saatler kala vatandaşlar merak ettikleri sorulara yanıt arıyor.

60 milyon seçmen sandık başında cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, oy pusulaları seçmen sayısının yüzde 15 fazlası olarak bastırılıyor.

Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri için yurtiçi ve yurtdışı dahil toplamda 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası basıldı.

2 adet pusula ve 1 adet zarf ile oy kullanacak olan seçmenlerden mührü kullanırken dikkat edilmesi isteniyor.

Oy pusulasında yanlış yere mühür basan vatandaşlar, oylarının boşa gitmemesi için ikinci bir pusula talep edip edemeyeceklerini merak ediyor.

Bu kapsamda, yanlış mühür basılırsa ne olacak? Yeni pusula verilir mi? 2. pusula hakkı var mı? gibi sorular gündemde yer alıyor.

Peki yanlış oy verilirse yeni pusula hakkı var mı? İşte yanıtı...

Yeni pusula hakkı var mı?

Vatandaşların, "Ben hata yaptım, tekrar oy pusulası verin" deme hakkı bulunmuyor.

Her seçmenin 1 adet cumhurbaşkanlığı 1 adet milletvekili parti seçimi için pusula hakkı bulunuyor. Bu nedenle mührü basarken oldukça özenli ve dikkatli olmakta fayda var.

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