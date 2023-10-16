Yargı dizisi reytingleri sildi süpürdü! İşte 15 Ekim Pazar reyting sonuçları 15 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu. İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 Ekim Pazar reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Türkiye Letonya EURO 2024 GRUP ELEMELERİ KARŞILAŞMASI”, 2. sırada Kanal D'de yayınlanan “Yargı”, 3.sırada “Kirli Sepeti" yer aldı. AB'de ise 1.sırada yine milli maç, 2.sırada “Yargı” ve 3.sırada “Masterchef" yer aldı.