Yargı dizisi reytingleri sildi süpürdü! İşte 15 Ekim Pazar reyting sonuçları

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
15 Ekim Pazar reyting sonuçları
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Türkiye Letonya EURO 2024 GRUP ELEMELERİ KARŞILAŞMASI”, 2. sırada Kanal D'de yayınlanan “Yargı”, 3.sırada “Kirli Sepeti" yer aldı. AB'de ise 1.sırada yine milli maç, 2.sırada “Yargı” ve 3.sırada “Masterchef" yer aldı.