Yarın (15 Haziran 2024) arife mi? Kurban arifesi oruç tutulur mu?

İslam dini için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Arife ya da arefe günü herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamına geliyor.
Önümüzde ise Kurban Bayramı var.
Vatandaşlar bayramında yaklaşmasıyla birlikte, "Arife ne zaman", "Yarın arife mi", “Arife günü oruç tutulur mu?” sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.
Peki, Kurban Bayramı arifesi ne zaman? Arife günü oruç tutulur mu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Yarın arife mi (15 Haziran 2024)?
2024 yılında Kurban Bayramı Arife Günü15 Haziran Cumartesi gününe denk gelecek.
Kurban Bayramı ise 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
Arife günü oruç
Arife günü yapılacak ibadetler arasında oruç tutmak da yer alıyor.
Hz. Peygamber (s.a.s.) arifeyi oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arife günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.