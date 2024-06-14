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Yarın (15 Haziran 2024) arife mi? Kurban arifesi oruç tutulur mu?

Yarın (15 Haziran 2024) arife mi? Kurban arifesi oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nı idrak edecek olan İslam alemi, arife gününü de ibadetle geçirecek. Peki, yarın arife mi? Kurban arifesi ne zaman, hangi gün? Arife günü oruç tutulur mu? İşte bilgiler...