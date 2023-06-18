Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den büyük uyarı! Meteoroloji 18 Haziran 2023 Pazar günü hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkacaklar planını bu rapora göre yapabilecek. Peki, Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük kısmı yeni haftaya sağanak yağışlarla başlayacak. Bir süredir yurtta kendini gösteren yağışların haftanın ortalarından sonra gücünü kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin verilerine göre yarın yurdun güneydoğu kesimleri ve batı kesimlerinin bir kısmı hariç tüm bölgeler yağış alacak. İstanbul’da ve Ankara’da kuvvetli sağanak bekleniyor, İzmir’de ise bugün görülen yağışlar etkisini yarın yitirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep'in batısı, Antalya’nın kuzeybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.