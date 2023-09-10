Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, kaç saat? İBB açıkladı: Okulun ilk günü... Yarın okulların ilk günü olması sebebiyle vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 11 Eylül (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Okulun ilk günü İETT, otobüs, metro, marmaray kaç saat bedava olacak? İşte detaylar...

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2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül Pazartesi günü ders zili ile başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaz tatilinin sona erdiği bu günde okullarına dönüş yapacaklar.

İstanbul'da bu tarihle birlikte yoğun bir trafik ve toplu taşıma kullanımı bekleniyor.

Okulların başlamasına kısa bir zaman kala öğrencilerin ve velilerin gündeminde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise 11 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma konusunda önemli bir duyuru yaptı. İşte İBB'nin açıklaması...

11 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi?

İBB’den yapılan açıklamaya göre 11 Eylül Pazartesi günü (yarın) toplu taşıma saat 06:00 – 14:00 arasında ücretsiz olacak. İSPARK ise okul servislerine 2 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.