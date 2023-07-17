Yatırımdan anlayanın adresi o! Ne altın, ne döviz! Her hafta katlanıyor... Altın ve doların yanı sıra adından söz ettiren bir yatırım aracı da gümüş oldu. Geçen hafta gümüş yüzde 8,1 artış yaşadı.

Altın ve döviz dışında yatırım alan bir piyasada da gümüş... Analistler, gümüşün 2023'ün yıldızı olacağını öngörmüştü. Gümüşün fiyat dalgalanmaları altın gibi aşağı yukarı değil de daha keskin çizgide yukarı doğru hareket etmesi, yatırımcıyı güvende tutuyor. Hızlı iniş çıkış yaşamayan gümüş, uzun vadede karlı bir yatırım sayılıyor. Gümüş yükseliyor Geçen hafta gümüş yüzde 8,1, platin yüzde 6,9, alüminyum yüzde 5,5, nikel yüzde 4,2, bakır yüzde 3,9, kurşun yüzde 2,6, paladyum yüzde 2,3, çinko yüzde 2,2 ve altın yüzde 1,6 artış kaydetti. *Yatırım tavsiyesi değildir