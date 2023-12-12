Yatırımı altınla yapanlar dikkat! "Bu fiyatlardan bulamazsınız…" Altın fiyatları gerilemeyi sürdürürken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten uyarı geldi. Altın fiyatları için "Bu fırsatlar her zaman gelmeyebilir. O yüzden gram altın yatırımcısı bu fırsatı değerlendirmeli.” diyerek uyarıda bulunan Memiş yatırımcıları sevindirecek açıklamalar yaptı…

ensonhaber.com

Gram altın fiyatı peş peşe rekorların ardından ons altına paralel şekilde düşmeye başladı. Daha önce yaptığı açıklamasında "Bu son tur!" sözlerini anımsatan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ne ons altın, ne gram altın, ne euro - dolar paritesi, ne euro/TL kuru! Bu fiyatlardan bulamazsınız." diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.

Ons altın için: "Nihayet döndü dolaştı, bu yere geldi!"

Ons altın hakkında açıklamalarda bulunan ara Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımclara uyarı geldi.

Memiş uyarısında, "Ons altın şu an itibarıyla 1.982 dolar seviyesinde. Geçen hafta pazar gecesi size açıkladığım bir seviye vardı: 1.980 - 2.080 dolar seviyesi. Pazar günü Asya piyasalarında 2.148 dolar seviyesi görülünce bir operasyon yaptılar orada. 1.980 dolar seviyesine çekilme ihtimali var, buralar görülecektir. Ancak 'Ben korktuğum için 2.020 dolar seviyesinden pozisyonumu kapatacağım. Artık bundan sonra düşerse nasip kısmet, önemli de değil' uyarılarım vardı. Evet 2.020 dolar seviyesinden pozisyonları kapattık. Ama o 2 haftadır zikrettiğim 1.980 dolar destek seviyesi nihayet döndü dolaştı, bu yere geldi." dedi.

Elinde dolar olan yaşadı…

Bu fiyatların elinde dolar olan yatırımcılara yaradığını belirten Memiş "Altın alacaksın parite üzerinden giriş yapmak için bence uygun seviyeler. 1.980 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Eğer burası da aşağı yönlü kırılırsa 1.970 dolar destek seviyesi var. Ama 2.000 dolar seviyesinin altındaki her seviye orta ve uzun vadeli yatırımcılar için iyi fırsatlar sunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Elinizi çabuk tutun…

Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, "Elinde dolar bulunduran yatırımcılar, dolardan kurtulmak için yine bu hafta güzel bir fırsat yakaladılar. Umarım bu fırsatı değerlendirirler. Çabucak 2.000 dolar seviyesinin üzerinden ataklar göreceğiz. Yani 2.020 direncini tekrar görmüş olacağız. Ya 1.980 olur ya 1970 olur. Burada bir alan var aşağıda. Ama buralar çabucak tersine dönebilir."

"Bu hafta gram altın/ TL fiyatında 1.900-1.950 lira aralığını takip ediyor olacağım. Bu hafta gram altın yatırımcısı da muhteşem fırsatlar buldu. Son 2 haftada neredeyse 40 liralık bir değer kaybı oldu. Bu fırsatlar her zaman gelmeyebilir. O yüzden gram altın yatırımcısı bu fırsatı değerlendirmeli. 'Bu son tur' diye tabir ettiğim düşüşler gerçekleşmiş oluyor. Şu an itibarıyla bunları fırsata çevirmek lazım. Bu fiyatlardan ne ons altın, ne gram altın, ne euro - dolar paritesi, ne euro/TL kuru! Bu fiyatlardan bulamazsınız." Dedi.

12 Aralık 2023 güncel altın fiyatları

Gram altın 1.854,25 TL alış, 1.854,73 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 1.984,26 dolar alış, 1.984,49 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.126,00 alış, 3.168,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.