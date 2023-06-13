Yaz tatili kısaltıldı mı? MEB 2023 yaz tatili kaç gün sürecek? Okulların son haftasına girilmesiyle birlikte yaz tatili öğrencilerin ve velilerin gündeminde yerini aldı. Yaz tatili için plan yapacak olan vatandaşlar yaz tatilinin ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki yaz tatili kısaltıldı mı, kaç gün sürecek? İşte 2023 MEB tatil takvimi...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle okullarda ikinci dönem gecikmeli olarak başlamıştı.

Deprem bölgesinde zarar gören depremzedeler için yaz tatili döneminde telafi eğitimleri yapılacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve karneler dağıtılacak.

Okullarda son haftaya girilmesiyle birlikte yaz tatili milyonlarca öğrencinin ve velilerin gündeminde yerini aldı.

Yaz tatilinde plan yapmak isteyenler arama motorlarında "Yaz tatili kısaltıldı mı? 2023 MEB yaz tatili kaç gün sürecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

2023 yaz tatili kaç gün sürecek?

Bu yaz depremden etkilenen öğrenciler için 1 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi gerçekleşecek. Ancak katılım zorunlu olmayacak.

Yaz tatilinin kısaltılması ile ilgili bir karar verilmedi. Yaz tatili bir sonraki dönemin başlangıcına kadar devam edecek.

2023- 2024 okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 yılı için okulların açılış tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene 12 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu yıl 11 Eylül Pazartesi günü okulların açılması bekleniyor.