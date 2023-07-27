Yemeklerde kullandığımız ölümcül tehlike! Bir küpü bile zehir saçıyor… Hemen hemen her yemekte kullandığımız o ürün aslında büyük tehlike saçıyor. Zararlarını duyunca bir daha asla kullanmayacaksınız.

Belki de hiç farkında olmadan mutfaklarımızda bir tehlike barındırıyoruz.

Severek tükettiğimiz, yemeklerimizi lezzetlendirdiğimiz düşündüğümüz bazı gıdalar, aslında sağlığımız için büyük tehdit oluşturuyor.

Çorbalar ve pilavlar gerçekten et ya da tavuk suyuyla çok daha lezzetli oluyor. Ancak et ya da tavuk suyu yapmak birçok kişi için zorlayıcı gelebiliyor.

Birçok insan pratik olması açısından tavuk ya da et haşlamak yerine bulyon kullanıyor. Hatta bu bulyonların sağlıklı olduğunu düşünenler bile var!

Tehlike saçıyor

Uzmanlar, et ve tavuk bulyonlarının sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu söylüyor. Bulyonlarda, Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor ve Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde, uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor.

Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

Bulyonların içerisinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.