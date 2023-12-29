Yemekten sonra 1 kaşık anason yutun, WC derdini unutun... Öğünlerinizin akabinde çay kaşığını geçmeyecek kadar anason tohumu yutmak, bakın ne işe yarıyor...

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Anason denildiğinde akıllara ilk olarak "rakı" gelse de, sağlıklı seçeneği de var.

Anason tohumu, "pimpinella anisum" adlı bitkiden elde edilen küçük, oval ve koyu renkli tohumlardır.

Anason, hem gıda hem de geleneksel tıpta çeşitli kullanımlarıyla bilinir.

Özellikle yemeklerin peşinden uygun miktarda tüketildiğinde birçok rahatsızlığın önüne geçebilir.

İşte her yemekten sonra 1 çay kaşığı anason yutmanın faydaları!

Mide ve bağırsaklara şifa

Anason tohumu sindirimi kolaylaştırabilir, mide gazlarını azaltabilir ve hazmı iyileştirebilir.

Anason, öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelebilecek özelliktedir.

Anason, anti-enflamatuar özelliklere sahip olabilir. Bu özellikleri sayesinde, vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Anason tohumu, rahatlatıcı özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle, anason çayının hafif sedatif etkileri sayesinde, uykusuzlukla başa çıkmaya yardımcı olabilir.

Anason tohumunun süt üretimini artırıcı etkileri olduğuna inanılmaktadır. Emziren anneler tarafından kullanılabilir.