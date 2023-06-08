Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak 2023? Komisyon toplanıyor... Asgari ücrette ikinci zam için gözler temmuz ayına çevrildi. Yapılacak zammın beklentiyi karşılaması öngörülüyor. Asgari ücretli çalışanlar, "yeni asgari ücret ne kadar olacak" merak ediyor.

Türkiye'nin enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelesi devam ediyor. 2023 yılında asgari ücretin net 8 bin 500 olması, vatandaşların cebini rahatlattı. Şimdi ise gözler ikinci zamda... Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayına işaret etti. Aynı zamanda 5 aylık enflasyon da açıklanınca, minimum zam miktarı kesinleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kolları sıvadı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? İşte minimum rakam... Yeni asgari ücret 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Kurban Bayramı'ndan sonra toplanması bekleniyor. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon asgari ücret için ara zammı belirleyecek. 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisi zam oranında belirleyici olacak. Asgari ücrete refah payı artışı ile birlikte % 30 zam verilmesi ve mevcut asgari ücretin 11.050 TL olması bekleniyor