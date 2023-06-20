Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? TÜRK-İŞ tarihi verdi!

Haziran ayının sonuna gelindi, yeni asgari ücret için nefesler tutuldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün itibarıyla ikinci kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplandı.
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Vatandaşlar yeni tutar ve açıklanacağı tarihi merak ediyor.
2023 Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 54,7 zam sonrası net tutar 8 bin 506 olurken brüt tutar ise 10 bin 8 TL oldu.
Dün yapılan toplantının ardından ilk açıklama TÜRK-İŞ’ten geldi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte TÜRK-İŞ’in açıklaması…
Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının ardından TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ilk açıklamayı yaptı:
Asgari ücret ve çalışma hayatı üzerinde görüşmeler yaptık.
Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta 3. defa komisyon toplanacak. Asgari
Ücret Tespit Komisyonu bir karara varacak.
Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanımız açıklar diye düşünüyorum.
Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilecek.
"TL olarak görüşüyoruz"
Asgari ücret değerlendirmelerinin dolar üzerinden yapılması ile ilgili şu sözleri kullandı:
500 dolar karşılığı rakamını o dönem bakanımız söylemişti. Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Günün şartlarına göre, insanların alım gücünün artmasını istiyoruz. 500 dolar üzerinden değil, günün şartlarına göre pazarlık yapılacak. Kafamızdaki rakam olmazsa muhalefet şerhimizi koyarız. Gönlümüz üçlü mutabakattan yana.