Yeni bela kapıda! Marmara Bölgesi için geliyor: O tarihlere dikkat… Meteoroloji kaynaklarından Marmara Bölgesi’nde yaşayanlara uyarı geldi. Tarih vererek uyardı. Herkes hazır olsun, kara bulutlar geliyor…

ensonhaber.com

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, yaklaşan hava durumu hakkında merak içerisinde.

Meteoroloji uzmanlarına göre, kar yağışının belirginleşmesi için henüz tam zamanı değil.

Ancak, hava durumu uzmanlarının değerlendirmelerine göre, öncelikle yağmurlar bölgeyi etkisi altına alacak ve ardından kar yağışı kendini gösterecek.

Meteoroloji kaynakları, tarih vererek yurdu büyük bir yağışın beklediğini duyurdu. Vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.

Yağış için tarih verildi!

Meteoroloji kaynağı Hava City, sosyal medyadan yağışların geleceğini müjdeledi. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Önümüzdeki hafta ortasından itibaren atmosfer tekrar canlanıyor, yağışlarımız geliyor. İşin içine kar yağışları da gireceği için barajlarımızın doluluk oranlarında güzel artışlar görmemiz mümkün..."

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi’nde yağışların Salı günü başlayacağını ve Çarşamba günü biteceğini öngördü.