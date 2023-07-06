Yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesi doğru mudur? Yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesi doğru mudur sorusuna yanıt arayanlar bu soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Son yıllarda oldukça yaygın hale gelen yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesi konusu vatandaşlar tarafından sık sık merak edilmektedir.

Yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesinin dini açıdan herhangi bir olumsuz yanı olup olmadığı internette araştırılıyor.

Bu konu hakkında meraklarını gidermek isteyen vatandaşlar "Yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesi doğru mudur" sorusunu Din İşleri Yüksek Kurulu'na yönelttiler.

Kurulun resmi internet sitesinde bulunan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan bu konuya kurulun görüşünü sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki düşüncesi..

Soru

Yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesi doğru mudur?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Yeni doğan bebeğin sünnet ettirilmesinde dinen bir sakınca bulunmamakla birlikte çocuğu hangi yaşta sünnet ettirmenin uygun olacağı konusunda uzman bir doktora danışılması yerinde olur.