Yeni dönem başladı, bakanlık uyardı: Artık zorunlu olacak Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yaptığı açıklamayla yeni bir uygulama resmen hayata geçti. Bakan Bolat, herkesi uyardı. Artık tüm vatandaşlar için zorunlu olacak.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe tüketiciyi koruma altına alacak önemli bir adım attı.

Sahte ilanların yol açtığı fiyat manipülasyonlarını engellemek ve daha güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturmak amacıyla "Doğrulanmış İlan" uygulaması hayata geçirdi.

TAPUDA YENİ DÖNEM

15 Eylül itibarıyla devreye alınan yeni düzenleme, emlak sektöründe kayıt dışılığı önlemeyi hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ticaretinde güvenlik ve şeffaflık artacak.

Bu sistem sayesinde, emlak ilanları doğrulanarak sahte ve yanıltıcı bilgiler içeren ilanlar engellenecek.

EİDS 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni düzenleme ile ilgili, “Vatandaşlarımız tarafından emlak işletmesine verilecek yetki sadece bu işletmece ilanın verilmesine ilişkindir. Yetki, emlak işletmesince taşınmaz hakkında tapu işlemi yapılmasını veya başka bir tasarrufta bulunulmasını kapsamayacak.” açıklamasını yaptı.

Sözlerine “Bu süreçte doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olacak ancak doğrulanmış ilanlarda EİDS'den doğrulandığına yönelik bir logo yer alacak.” şeklinde devam etti.

GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

15 Eylül'de başlayan yeni düzenleme ile emlak ilanlarında doğrulama süreci resmen başladı.

Bu geçiş dönemi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, doğrulanmamış ilanlar hala yayınlanabilecek ancak doğrulanmış ilanlarda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) logosu yer alacak.

1 Ocak 2025 itibarıyla ise sadece yetki doğrulaması yapılmış ilanların yayımlanmasına izin verilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu sistemin sahte ve yanıltıcı ilanların engellenmesinde, fiyat manipülasyonlarının önlenmesinde ve emlak sektöründe adil rekabetin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Bolat, ayrıca, yetki belgesi olmayan emlak işletmelerinin bu tarihten sonra faaliyetlerini sürdüremeyeceklerini belirtti. Yetkisiz işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli belgeleri temin etmeleri gerektiğinin altını çizdi.