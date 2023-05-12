YENİ GELİŞME! EYT'si geciken herkesi ilgilendiriyor! "Bu ay sonuna kadar..." EYT başvurusunda bulunan ancak henüz aylığı bağlanmayan vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi. Bakan Vedat Bilgin, milyonların yüzünü güldüren bilgiyi duyurdu. İşte EYT maaşında yeni gelişme...

Yıllardır çözüme kavuşması beklenen EYT sorunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşti.

3 milyon vatandaş, emekli olmak için yaşı beklemek zorunda kalmadı.

EYT başvuruları Mart ayında alınmaya başladı ve 1 milyondan fazla kişi maaşlarını aldı bile.

Başvuru yapmış ancak ödeme alamamış vatandaşlar ise "EYT maaşları ne zaman bağlanacak" sorusunu gündemde tutuyor.

SGK, 81 ilde EYT için yoğun bir mesai yapmaya devam ediyor.

EYT maaşlarına ilişkin son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, EYT maaşı için net tarih verdi.

Ay sonunda hesaplarda

Bakan Vedat Bilgin, ay sonuna kadar bütün EYT'lilere maaş bağlanacağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları, bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." ifadelerini kullandı.

Bilgin, ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanlara maaşları oranında zam yapılacağı vaatlerini de yineledi.