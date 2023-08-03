Yeni genelkurmay başkanı kim olacak? Hangi isim konuşuluyor? Bugün, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, gerçekleştirilecek. Bu toplantı sonucunda ise yeni genelkurmay başkanı da belirlenmiş olacak. Peki, Yeni genelkurmay başkanı kim olacak? Hangi isim konuşuluyor?

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YAŞ toplantısı bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, 3 Ağustos Perşembe günü yani bugün saat 12.00'da yapılacak. Toplantının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

YAŞ toplantısından sonra kararlar açıklanacak ve bu kararlar, yeni genelkurmayı başkanını da belirlemiş olacak.

Peki, Yeni genelkurmay başkanı kim olacak? Hangi isim konuşuluyor? İşte detaylar!

Yeni genelkurmay başkanı kim olacak?

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.