Yeni Kabine'nin ilk toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu'nun ilk gündemi Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ilk toplantısında önemli gündem maddelerini masaya yatıracak. Peki, ilk kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine ne zaman toplanacak? İşte yeni Bakanlar Kurulu'nun ilk gündemleri...

28 Mayıs'ta zaferini ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini kurdu. Bakanlar Kurulu'nda köklü bir değişiklik yapan Erdoğan, gecikmeden bir araya gelecek. Yeni Kabine'nin ilk toplantısı ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Aynı zamanda Kabine gündemi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerini masaya yatırması öngörülüyor. Peki, ilk Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine ne zaman toplanacak? İşte detaylar... Yeni Kabine'nin ilk toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu ile 6 Haziran Salı günü saat 15.30 civarında bir araya gelecek. Kabine'nin ilk gündemi Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.