Yeni korona varyantı: Pirola nedir, belirtileri nelerdir? Pirola varyantı ölümcül mü? Koronavirüsün yeni varyantı Pirola, Dünya Sağlık Örgütü'nü endişelendirdi. Genetik değişiklikler taşıyan Pirola varyantı belirtileri araştırılıyor. Peki, Pirola nedir? Pirola varyantı nasıl anlaşılır? Aşılar etkili mi? İşte detaylar...

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "izlenmekte olan varyant" olarak sınıflandırılan ve şimdiye kadar 10'dan fazla ülkede görülen BA.2.86, "Pirola" adını aldı.

Üzerinde laboratuvar çalışmaları devam eden Pirola varyantı, duyanları endişelendirdi.

Soğuk algınlığı, burun akıntısı, ateş, öksürük gibi belirtiler yaşayanlar Pirola varyantı belirtilerini sorguluyor.

Yeni bir pandemiye yol açabilir mi merak edilirken Pirola belirtileri ve tedavisi araştırılıyor.

Peki, Pirola varyantı nedir, nasıl anlaşılır? Pirola varyantı belirtileri nelerdir? İşte bilgiler...

Pirola varyantı nedir

Pirola Varyantı, SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantıdır ve ilk kez 2023 yılında tespit edilmiştir.

Pirola varyantı belirtileri

Pirola varyantının semptomları arasında baş ağrısı, bulantı ve kusma yer almaktadır.

Kuru öksürük ve ateş, Pirola belirtilerindendir.

Yorgunluk veya uyku eksikliği BA.2 yani Pirola varyantı ile ilişkilidir.

Pirola varyantı, hiç uyumamış gibi uykusuz hissettirebilir.

Tedavisi

Mevcut testlerin ve ilaçların Pirola'ya karşı etkili olduğu düşünülmektedir.

Virüsün yayılmasını azaltmak için önleyici tedbirler ve testler tavsiye edilmektedir.