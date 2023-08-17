Yeni sezonda ligin ilk derbisi! Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta geçtiğimiz sezon şampiyonu Galatasaray, ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı ligde de göstermek istiyor.

Diğer yandan sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor, Galatasaray karşısında da 3 puan elde etmek istiyor.

tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma için nefesler tutuldu. Arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman?

Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.