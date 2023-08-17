Yeni sezonda ligin ilk derbisi! Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta geçtiğimiz sezon şampiyonu Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı ligde de göstermek istiyor.
Diğer yandan sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor, Galatasaray karşısında da 3 puan elde etmek istiyor.
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma için nefesler tutuldu. Arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.
Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman?
Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.