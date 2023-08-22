Yer fıstığı hasadını gören bakakaldı! Kimse böyle beklemiyordu... Sevilen kuruyemiş çeşitlerinden yer fıstığı, tarladaki haliyle tüketicileri şoke etti.

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Yer fıstığı, adı üstünde yerde (toprakta) yetiştiriliyor. Protein deposu bir kuruyemiş olan yer fıstığı, meyvelerini toprak altında büyütüyor.

Katı ve sıvı olarak kullanılabilen yer fıstığı yemeklerde ve tatlılarda da tercih ediliyor.

Yer fıstığı sıcak ve nemli bölgeleri ve gevşek bir toprak yapısında iyi verim veriyor. Buradan hareketle Türkiye’de yer fıstığı üretimin yüzde 90’ı Akdeniz bölgesinde gerçekleşiyor.

Köklere tutunuyor

Yer fıstığı ortalama 110 ila 120 günde yetişiyor. Hasadını ilk kez görenler ise şaşkınlık yaşıyor.

Nasıl yetiştirildiğini merak edenler için topraktaki görüntüsünü sizler için araştırdık.

İşte yer fıstığının dalındaki hali...