Yerken dikkat edin! İşte, Kasım ayında tüketilmemesi gereken balıklar…

Haber Merkezi

Sağlık açısından birçok fayda içeren balıklar kış aylarının gelmesiyle birlikte sofraların adeta baş tacı haline gelir. Her ne kadar kış ayları balık sezonu olsa da her zaman aynı türün yenmesi sanıldığı gibi aynı faydaları sağlamaz.

Deniz suyunda meydana gelen sıcaklık değişiklikleri sadece balıkların miktarını değil aynı zamanda lezzetini de etkileyen faktörler arasında yer aldığından aylara göre tüketmeniz gereken balık türleri de farklılık gösterir.

Özellikle de büyük ve uzun ömürlü olan balıklar, cıva gibi ağır metaller biriktirerek sağlığımızı tehdit edebileceğinden tüketirken balık türüne dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

Kasım ayına girmemizle birlikte tüketilmesi sağlıklı olan balıklar araştırılıyorken bakın bu ayda sağlığınız için zararlı olabileceği için tüketmemeniz gereken balık türleri hangileriymiş.

KASIM AYINDA BU BALIKLARDAN UZAK DURUN!

Kılıç Balığı: Yüksek cıva içeriği nedeniyle, özellikle hamileler, emziren anneler ve çocuklar için risklidir.

Orkinos: Büyük orkinos türleri, cıva birikimi açısından dikkatli olunması gereken balıklar arasındadır.

Tekir ve Barbunya: Sanayi kirliliğine maruz kalan bölgelerde avlanan tekir ve barbunyalar, ağır metal içeriği açısından risk taşıyabilir.

Çiftlik Çupra ve Levrek: Antibiyotik ve hormon kullanımı nedeniyle doğal balıklara göre daha az sağlıklı olabilir.