Yeşil altın hasadı başladı! Yiyenin ömrüne ömür katıyor; fiyatı 15 TL’ye düştü… Aydın'ın Söke ilçesinde üretilen yeşil altının hasadı başladı, ancak maliyetlerdeki artışa rağmen fiyatlar düşüş gösterdi. Bu eşsiz ürün sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Haber Merkezi

Aydın’ın Söke ilçesinde bu yıl başlayan yeşil zeytin hasadı, üreticilerin beklediği kazancı sağlayamadı.

Geçen yıl kilogramı 75 TL'den satılan yeşil zeytinin fiyatı bu yıl 50 TL’ye düştü. Yüksek rekolteye rağmen, maliyetlerin artması ve fiyatların gerilemesi üreticileri zor durumda bıraktı.

Bazı üreticiler, düşük fiyatlar nedeniyle zeytinlerini hasat etmeyi tercih etmeyerek dalında bırakmayı seçti.

Söke Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili ve zeytin üreticisi İbrahim Fatih Oğuz, fiyatlardaki bu ani düşüşün sektörde hayal kırıklığına neden olduğunu vurguladı.

15 TL’DEN BAŞLIYOR

İbrahim Fatih Oğuz, “Geçen yıl duble zeytin 75 TL’ye satılırken, bu yıl aynı kalite zeytin 50 TL'den alıcı buluyor. Diğer kalitelerde ise fiyatlar 40 TL, 35 TL, 25 TL ve 15 TL olarak açıklandı. Maliyetlerimiz yüzde 50 artmışken, zeytin fiyatları yüzde 33 düştü” dedi.

YEŞİL ZEYTİNİN FAYDALARI

Yeşil zeytin, antioksidan ve tekli doymamış yağlar açısından zengin içeriğiyle sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlıyor.

Bu besin, kalp hastalıkları riskini azaltmaya, osteoporoza karşı koruma sağlamaya ve antikanser özelliklere sahip olmaya yardımcı oluyor.

Siyah zeytin gibi, yeşil zeytin de doyurucu bir etkisiyle biliniyor. Ayrıca, cildi yumuşatmaya ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilecek polifenoller içeriyor.