Yıldız futbolcu Neymar ada alıyor! Ödeyeceği tutarı duyan küçük dilini yutuyor... Sakatlığı nedeniyle bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Brezilyalı yıldız gündeme bomba gibi düştü. Tropikal bir adayla ilgilenen futbolcunun satın alması durumunda ödeyeceği tutar dudak uçuklattı.

Haber Merkezi

Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'de forma giyen başarılı futbolcu Neymar, tropikal bir ada satın almaya hazırlanıyor.

Rio de Janerio’nun güneybatısında yer alan Angra dos Reis açıklarında bulunan toplamda altı dönümden oluşan tropik ada fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

Adanın Kanadalı olan mevcut sahibi satış fiyatını 3 milyon sterlin indirerek Brezilyalı yıldızın dikkatini çekmeyi başardı.

Brezilyalı gazeteci Leo Dias’ın haberin göre, Neymar ve Dubai merkezli emlak yatırımcısı Şeyh Muhammed Binghatti bu ayın sonunda 40 bin sterlinlik bir kira bedeli ödeyerek adayı test etmeye gidecek.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

40 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 800 TL) kira bedeli ödeyerek adayı test edeceği iddia edilen Neymar satın alma durumunda ise 7 milyon sterlin (yaklaşık 350 milyon TL) ödeyecek.

Resmi internet sitesinde, 365 adadan oluşan bir takımadada, kendine ait bir dünya olarak tanımlanan ada, 365’ten fazla adayı barındıran bir koyda bulunuyor ve büyüleyici bir plaja sahip. Arazide Endonezya tarzında inşa edilmiş bir ana villa, iki ana süit, üç deniz manzaralı bungalov ve bir koi balığı göleti yer alıyor.

Ulaşımın sadece tekne ya da helikopterle sağlanabildiği adada en fazla 10 misafir ağırlayabiliyor ve Rio de Janeiro Uluslararası Havaalanı’ndan yaklaşık 35 dakikalık bir helikopter yolculuğu ile erişilebiliyor.