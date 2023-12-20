Yılın en büyük indirimi ŞOK’ta! Yılbaşına özel fiyatlar için mağazalar dolup taşıyor Yılbaşına özel indirimler başlıyor! Türkiye’nin en uygun market zincirlerinden biri olan ŞOK, 20-31 Aralık indirim kataloğunu yayımladı. Yüzlerce ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. İşte 20-31 Aralık ŞOK aktüel katalog…

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Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinden biri olan ŞOK, yılbaşı için özel indirimlerle dolu 20-31 Aralık tarihlerini içeren aktüel katalogunu yayımladı.

Yüzlerce ürün, cazip indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak, alıcılarını bekliyor olacak.

ŞOK marketlerde bu hafta, gıda ürünlerinden kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alacak.

Yılbaşı alışverişlerini daha uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunulacak.

İşte 20-31 Aralık ŞOK indirim kataloğu…