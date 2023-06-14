YKS'ye girecekler dikkat! Sınavdan önce sakın yemeyin...

YKS 2023 maratonunda geri sayım devam ediyor.

Hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar, hem kendileriyle hem de rakipleriyle yarışıyor.

17-18 Haziran'da sınava girecek adaylar, hedeflerine ulaşabilmek açısından her detaya dikkat ediyor.

Sınav başarısını arttırmak için beslenme ipuçlarını bilmekte de fayda var. Özellikle sınavdan birçok gün önce tüketilmemesi gerekenler bilinmeli, beslenmeye özen gösterilmelidir. Aksi takdirde sınav esnasına mide sorunlarına sebebiyet verilebilir.

Sınav stresiyle birlikte kramplar, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı gibi durumları beslenme ile kontrol altına almak önemlidir.

YKS öncesi beslenmeye dikkat

Herkesin yemek alışkanlığı ve damak zevki farklı olduğundan yararlı diye sevmediğiniz, sindirim sisteminizde sıkıntı oluşturabilecek gıdaları tüketmeyiniz. Kendinizin sevdiği dengeli besinleri seçiniz.

Sınavdan bir gün önce şimdiye kadar yemediğiniz besini ilk defa o gün tüketmeyi denemeyiniz.

Çok yağlı, ağır gıdalar yerine protein, karbonhidrat, yağ dengeli hafif gıdalar tercih ediniz.

Bağırsakları çalıştıran meyvelerden kaçınınız. Aynı şekilde gaz yapan kuru baklagillerden tüketmeyiniz.

Mümkünse sınav öncesi dışarda yemek yerine evde pişen yemekleri tercih ediniz. Soslu, baharatlı ve aşırı şekerli gıdalardan uzak durunuz.

Balık, ceviz, yeşil sebze, yulaf, yumurta, süt, peynir gibi besinleri tüketebilirsiniz.