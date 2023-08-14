YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YÖKDİL/2 sınav tarihi.. 2023/2 YÖKDİL sınav tarihi sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başladı. İşte YÖKDİL/2 hakkında merak edilenler..

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım başladı.

Bilindiği üzere 2023 yılının ilk YÖKDİL sınavı 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.

YÖKDİL/2 sınavına girecek binlerce aday sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2023 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 11 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Başvurularını tamamlayan binlerce aday YÖKDİL/2 sınavının yapılacağı tarihi beklemeye başladı.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2023 YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Peki 2023 YÖKDİL/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte YÖKDİL/2 sınav tarihi..

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

2023 yılının ikinci sınavı olan YÖKDİL/2 sınavı 27 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.