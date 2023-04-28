Yoksa hala Google mı kullanıyorsunuz? İşte sizi geleceğe hazırlayacak 8 yapay zeka aracı Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zeka kavramı birçok alanda kolaylık sağlıyor. Eğer yapay zeka kullanmıyorsanız, geride kalıyorsunuz demektir. İşte sizi geleceğe hazırlayacak 8 yapay zeka aracı…

Yapay zeka, insan zekasını taklit eden ve kendini geliştirebilen bir sistemdir. Günümüz teknolojisinden ayıran en önemli özellik insan zekasını taklit edebilmesidir.

Yapay zeka sistemindeki amaç, insan yetkinliklerinin geliştirilmesi ve buna katkı sağlanmasıdır. Son zamanlarda birçok şirket yapay zekayı çeşitli alanlarda kullanıyor.

Günlük hayatımızın içine kadar giren yapay zekanın çeşitleri de giderek artıyor. Resim yapan, hatta yazı yazan ve konuşan yapay zeka bile var.

Özellikle en iyi sohbet robotlarından biri olan ChatGPT’nin ardından günlük hayatı kolaylaştıracak yapay zeka araçları çıktı.

Eğer siz hala bir yapay zeka aracı kullanmıyorsanız geride kalıyorsunuz demektir. Sizler için geleceğe hazırlık olacak 8 yapay zeka aracını derledik.

1- Durable

Dünyanın en hızlı AI web sitesi oluşturucusu. Resimlerle eksiksiz bir şekilde web sitesi oluşturun ve saniyeler içinde kopyalayın.

2- Kickresume

Başarı hikayeleri bir özgeçmiş ile başlar. Yapay zekanın yardımıyla hızlı bir şekilde bir özgeçmiş oluşturun.

3- Rose AI

Bu yapay zeka aracı ile daha hızlı araştırma yapabilirsiniz. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcanan fazla zamanı ortadan kaldırın.

4- Beautiful AI

Bu yapay zeka aracı ile harika sunumlar yaratın. Sadece içerikleri ekleyerek bir slayt oluşturabilirsiniz.

5- Microsoft Designer

Bu yapay zeka aracı grafik tasarım alanında kolaylık sağlıyor. Bu şekilde sosyal medya gönderilerinizi daha hızlı ve kolay tasarlayabilirsiniz.

6- Looka

Bir logo tasarlamak ve sevdiğiniz bir marka oluşturmak için Looka'nın yapay zeka destekli platformunu kullanabilirsiniz.

7- God mode

Bu yapay zeka aracı ile AutoGPT'ti doğrudan tarayıcınızdan kullanabilirsiniz.

8- Gamma AI

Bu yapay zeka aracı, dakikalar içinde ilgi çekici sunucum oluşturabilen GPT-4 destekli bir uygulamadır.