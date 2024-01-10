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Yolculuk yapacaklar dikkat! İstanbul’da deniz otobüsü seferleri iptal edildi…

Yolculuk yapacaklar dikkat! İstanbul’da deniz otobüsü seferleri iptal edildi… Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul’dan yapılan deniz otobüsleri seferleriyle alakalı açıklama yaptı. Seferler iptal mi? İşte, tüm detaylar…