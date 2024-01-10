Yolculuk yapacaklar dikkat! İstanbul’da deniz otobüsü seferleri iptal edildi…

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden deniz otobüsleriyle ilgili açıklama geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında gerçekleşen deniz otobüsü seferlerinin bugünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyurusu yapıldı.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yayınladığı duyuruda, bugün 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.