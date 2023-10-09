Yolu Süper Lig'e düşmüştü! Dünyaca ünlü Fransız yıldız futbolu bıraktı! 426 maç 145 Gol 33 Asist.. Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor gibi Süper Lig takımlarında forma giyen Fransız futbolcu Loic Remy, 36 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Kariyerinin son durağı Brest olan oyuncu, profesyonel futbol hayatını noktaladı.

ensonhaber.com Bir dönem Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da forma giyen Fransız yıldız futbolcu Loic Remy, 36 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Son olarak Fransa Ligue 1 takımı Brest'te forma giyen 36 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Loic Remy'nin futbolu bırakma kararı alması futbolseverleri üzdü. Futbola Lyon takımının altyapısında başlayan Loic Remy kariyerinde Lyon, Lens, Nice, Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe, Lille, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ve Brest takımlarından forma giydi. Kulüp kariyerinde 426 resmi maça çıkan Fransız golcü 145 gol 33 asist ile kariyerini noktaladı. Fransa A Milli Futbol takımı ile de 31 maça çıkan Loic Remy milli forma ile 7 gole imza attı. Loic Remy'nin kazandığı kupalar Fransız yıldızın kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde; 1 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu 1 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu 2 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu 1 Fransa Kupası şampiyonluğu 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu