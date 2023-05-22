YSK açıkladı: İkinci tur yurt dışı oylarında son durum ne? İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı... Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Yurt dışında ikinci tur oy kullanma işlemleri ise 20 Mayıs 2023 tarihinde başladı. Vatandaşlar, şuana kadar yurt dışında kaç oy kullanıldığını merak ediyor. YSK açıkladı...

14 Mayıs 2023 Türkiye genel seçimlerinde salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını, 28 Mayıs tarihinde ikinci tur seçimin gerçekleşeceğini duyurdu.

Bununla birlikte yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrüklerde yeniden oy kullanılmak üzere sandıklar kuruldu.

20 Mayıs 2023 tarihinde başlayan yurt dışında oy kullanma işlemleri 24 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Vatandaşlar, yurt dışında kullanılan oy sayısını merak ederken, YSK son durumu açıkladı. İşte ikinci tur seçimlerinde yurt dışında kullanılan oy sayısı...

Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan bilgiye göre; Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında 21 Mayıs Pazar günü itibarıyla 1 milyon 38 seçmen oy kullandı.

Yurt dışında kaç seçmen var?

YSK tarafından açıklanan verilere göre yurt dışında seçime tam katılımın olması durumunda 3 milyon 286 bin 786 seçmen oy kullanabilecek.