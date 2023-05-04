YSK oy kullanma saatleri 2023! 14 Mayıs seçimde oy verme saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Türkiye'de büyük seçime kısa bir zaman kala, seçim ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Merak edilen konulardan biri de oy kullanma saatleri oldu. Peki 14 Mayıs seçimde oy kullanma işlemi saat kaçta başlayacak? Seçmenler saat kaça kadar oy kullanabilecek? İşte YSK oy kullanma saatleri...

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanacak. Büyük seçimde uygulanacak kurallar da Resmi Gazete’de yayınlandı. Seçim yasakları bugün itibarıyla başlıyor. 36 partinin katılacağı 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye sandık başına geçecek. Bir yandan da seçimle alakalı detaylar araştırılıyor. En çok merak edilen konulardan biri de oy verme saatleri oldu. 14 Mayıs’ta oy kullanacak milyonlarca seçmen, başlangıç ve bitiş saatini araştırıyor. 18 yaşını dolduran her Türk Vatandaşı, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına geçecek. Peki oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmenler saat kaça kadar oy kullanabilecek? İşte YSK oy kullanma saatleri… Oy verme saatleri 2023 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işlemi saat 08:00 – 17:00 arasında yapılacak. Bitiş saati geldiğinde sandık başında bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri sayacak ve kimliklerini aldıktan sonra oy kullanmalarına izin verecek. Saat 17:00’den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.