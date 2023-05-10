YSK uyardı! Oy kabininde sakın bunu yapmayın...

14 Mayıs Pazar gününe saatler kala oy kullanma konusundaki bilgiler yoğun olarak araştırılıyor.

Yüksek Kurulu, seçim ve oy sürecine dair merak edilenler yanıtladı.

24 siyasi partinin ve ittifakların yer aldığı seçim 2023'te oyların geçersiz olmaması için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Vatandaşlar, nelerin olduğunu bilhassa inceliyor.

İşte özellikle oy kabinine girerken dikkat etmeniz gereken nokta...

YSK uyardı! Oy kabininde sakın bunu yapmayın...

Yanınızda bulundurmayın

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kabine girilmesi yasaktır. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.