YSK uyardı! Oy kabininde sakın bunu yapmayın... Yüksek Seçim Kurulu, oy verme sürecine dair kuralları açıkladı. Bu noktada oy kabininde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. İşte YSK yasakları...

14 Mayıs Pazar gününe saatler kala oy kullanma konusundaki bilgiler yoğun olarak araştırılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim ve oy sürecine dair merak edilenler yanıtladı.

24 siyasi partinin ve ittifakların yer aldığı seçim 2023'te oyların geçersiz olmaması için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Vatandaşlar, nelerin yasak olduğunu bilhassa inceliyor.

İşte özellikle oy kabinine girerken dikkat etmeniz gereken nokta...

Yanınızda bulundurmayın

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kabine girilmesi yasaktır. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.