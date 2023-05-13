Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak olan Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçının detayları belli oldu. İşte maçın detayları..

Türkiye Basketbol Ligi 29. Hafta maçında Yukatel Merkezefendi Bld. ile Galatasaray NEF karşı karşıya gelecek. Yukatel Merkezefendi Bld., Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadığı 28 maçta 11 galibiyet 17 mağlubiyet aldı. Yukatel Merkezefendi Bld. ligde 11. sırada yer alıyor. Galatasaray NEF ise 28 maçta aldığı 12 galibiyet 16 mağlubiyet ile 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Yukatel Merkezefendi Bld. 100-83'lük skorla kazanmayı başardı. Peki, Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak? Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de oynanacak. Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçı beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.