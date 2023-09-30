Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yukatel Merkezefendi Bld. ve Galatasaray NEF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Galatasaray NEF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonunda ilk maçını Denizli’de oynayacak. Deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar Denizli'ye gitti. Galatasaray NEF'te hafif sakatlığı nedeniyle Denizli kafilesinde yer almayan Muhaymin Mustafa, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında forma giyemeyecek. Buğrahan Tuncer, İsmet Akpınar, Samet Geyik gibi önemli yerli isimleri kadrosuna katan Galatasaray Nef, yabancılarda ise Corey Walden, Jonah Radebaugh, Akwasi Yeboah, Jarell Martin ve Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı. Basketbolseverler Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki, Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Maç ne zaman oynanacak? Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray NEF maçı 30 Eylül Cumartesi (yarın) günü saat 13.00’te Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.