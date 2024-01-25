Yüksek IQ Testi: 7 saniyede en güvenli çıkış kapısını bulun! IQ'su yüksek bireyler en güvenli çıkış kapısını 7 saniyede bulabilirler. Onlardan biri misin? Şimdi zekanızı test edin!

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Zeka bulmacaları, okuyucuyu bir sorunu çözmeye zorlayarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini test eder. Bu zorlukların zekayı artırma ve konsantrasyonu geliştirme potansiyeli vardır.

IQ'nuz yüksek mi?

Şimdi deneyin ve öğrenin!

Yukarıda paylaşılan görselde hapishaneden kaçmaya çalışan bir hükümlü görülüyor.

Üç çıkış kapısı mevcut ve hükümlünün bu üç kapı arasından çıkış için en güvenli kapıyı seçmesi gerekiyor.

İlk kapının onu koruyan iki vahşi köpeği var; ikincisinin önüne saatli bomba yerleştirilmiş; ve üçüncü kapıda tüfekli bir güvenlik görevlisi var.

Şimdi hangi kapının kaçmanın en güvenli olacağını belirlemeniz gerekiyor.

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Çıkış için en güvenli kapıyı bulmayı başardınız mı?

Doğru kapıyı bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

İşte yanıtı:

Kaçış için en güvenli kapı ortadaki kapıdır, çünkü üzerinde sabitlenmiş bir saatli bomba vardır ve zamanlayıcı bittikten sonra patlayacaktır.