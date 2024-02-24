Yüksek IQ Testi: Yarışta hile yapanı gören zekasını kanıtlıyor... Yalnızca son derece dikkatli insanlar yarışta hile yapan kişiyi 6 saniyede tespit edebilir. Onlardan biri misin? Şimdi zekanızı test edin!

ensonhaber.com

Zeka oyunlarının en yaygın türleri bir hata bulmayı, bir kodu çözmeyi veya resimdeki gizli nesneyi tespit etmeyi içerir.

Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda beyin için sağlıklı bir egzersiz sağlar.

IQ'nuz yüksek mi?

Hadi bulalım!

Yukarıda paylaşılan görselde üç koşucu görülüyor.

Koşuculardan biri yarışta hile yapıyor ve okuyucular için zorluk bunu 6 saniyede fark etmektir.

Bu zeka bulmacası detaylara olan dikkatinizi test edecek.

Zamanınız şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin. Dolandırıcıyı fark ettiniz mi?

Resmi dikkatlice inceleyin; Hile yapan kişiyi fark etmeye çok yaklaşmış olabilirsiniz.

Ve..

Süre doldu.

Üç koşucu arasında hile yapanı fark eden okuyucuları tebrik ederiz.

Yapamayanlar çözüm için aşağıya kaydırabilirler.

Hile yapan mavi formalı adamdır; diğer iki koşucunun terlediği görülürken kendisi terlemiyor.