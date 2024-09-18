Yumurtaların üzerindeki o ifadeler kalkıyor! Bundan sonra öyle satılacak... Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ ile birlikte yumurtaların son kullanım tarihi ifadesi yerini o ifadeye bırakıyor.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'ni güncellemek için harekete geçti. Güncellenen tebliğde, gıda güvenliğini sağlamak, tüketiciyi yanıltıcı bilgilere karşı korumak ve haksız rekabeti önlemek amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni taslak ile birlikte yumurtaların üzerinde yer alan o ibarelerin kaldırılması planlanıyor.

Yumurtalarda bulunan son kullanma tarihi ibaresinin de yumurta üzerinde yer alan o ibarelerle birlikte değişiyor.

ARTIK O ŞEKİLDE SATILACAK

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni tebliğde, yumurtanın raf ömrüne dair AB'nin ilgili yönetmeliğindeki "A sınıfı yumurtaların yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün içinde tüketiciye ulaştırılması" şartına uygun bir düzenleme getiriliyor.

Aynı zamanda AB yönetmeliğinde yer alan, "A sınıfı yumurtaların yumurtlama tarihinden itibaren 10 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi gerektiği; aksi takdirde bu yumurtaların B sınıfı (gıda sanayisinde kullanılan) olarak değerlendirileceği" hükmü de güncellenecek olan tebliğe ekleniyor.

Bunların yanında yumurta israfını önlemek amacıyla da "son tüketim tarihi" ifadesi yerine, AB'de olduğu gibi "tavsiye edilen tüketim tarihi" ifadesi kullanılacak.

Kaynak: AA