Yumurtanın yanından hemen kaldırın! Meğer onu yumurtanın yanına koymak zehir saçıyormuş

Haber Merkezi

Buzdolapları gıdaların raf ömrünü uzatmanızda etkili olurken kesilmiş şekilde muhafaza edilen o besinlerin raf ömrünü uzatmaktan ziyade çeşitli zararlara neden olabiliyormuş.

Özellikle de yumurtaların hemen yanı başında saklanan o gıda meğer herkes tarafından bilinmeden yapılan hataların başında yer alıyormuş.

Salataların ve yemeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alan o gıda meğer kesildikten sonra buzdolabında saklandığında bakın nasıl zararlara neden oluyormuş.

YUMURTALARIN YANINDA SAKLAMAYIN!

Hemen herkes tarafından yaygın bir yöntem olan kesilmiş limonu özellikle yumurta rafına koymak ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyormuş.

Kesildikten sonra yumurtaların yanı başında muhafaza edilen limon, buzdolabındaki bakterileri ve zararlı maddeleri içine çeker. Çünkü yumurta rafı, dolaptaki en bakteriyel yerdir.

Limona geçen bu bakteriler de sindirim sistemi sağlığını etkileyerek sorunlara neden olabileceğinden limonu kapalı bir kap içinde saklamanız hem limonun erkenden kurumasını önleyecek ve daha sağlıklı bir şekilde saklamanızı sağlayacak.