Yumurtayı böyle pişirin, eşiniz bayılacak... Klasik yumurta tariflerini unutun! Bu yöntem ile ev halkı yumurta yemeye doyamayacak...

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Yumurta, özellikle kahvaltı öğünlerimizin vazgeçilmezidir.

Sahanda, haşlanmış, omlet çeşitleriyle tabaklarda yerini alır.

Bir numaralı protein deposu olduğundan, sağlık açısından da önemlidir.

Ancak klasik yumurta tariflerinden sıkılmış olabilirsiniz.

Bir değişiklik arayanlar için tarif haberimizde...

Poşe yumurta tarifi:

Taze yumurta

Su

Biraz sirke veya limon suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Derin bir tencereye su doldurun ve kaynatın. Su miktarı yumurtaların tamamen suyun içine batması için yeterli olmalıdır.

Su kaynadıktan sonra, ateşi kısın, suyun hafifçe kaynamasını sağlayın. Su kaynar kaynamaz, yumurtaları kırmadan önce bu aşamayı tamamlamak önemlidir.

Bir kasede sirke veya limon suyu ekleyerek kaynar suya koyabilirsiniz. Bu, yumurtanın şeklini korumasına yardımcı olur, ancak opsiyoneldir.

Taze bir yumurtayı bir kepçe veya bir kase içine kırın. Dikkatlice yumurtayı suyun üzerine bırakın. Yumurtanın sarısının dağılmamasına dikkat edin.

Yumurtayı yaklaşık 3-4 dakika boyunca suyun içinde kaynatın. Bu süre, yumurtanın poşe olması için yeterli olacaktır. Ancak, isteğe bağlı olarak yumurta daha sulu veya daha katı olana kadar süreyi ayarlayabilirsiniz.

Bir kevgir veya delikli bir kaşık kullanarak poşe yumurtayı suyun içinden çıkarın ve bir kağıt havlu üzerine alın. Bu, fazla suyun süzülmesine yardımcı olacaktır.

Poşe yumurtayı servis yapmadan önce, tuz ve karabiber gibi istediğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz.

Poşe yumurtalarınızı ekmeğin üzerine veya istediğiniz başka bir yemekle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!