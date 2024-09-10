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Yunanistan’dan geliyor, kapı kapı dolaşacak! Marmara, Ege, Akdeniz… Tarih verildi

Yunanistan’dan geliyor, kapı kapı dolaşacak! Marmara, Ege, Akdeniz… Tarih verildi Meteoroloji kaynakları, bu gece itibarıyla Yunanistan'dan yeni bir hava olayının geleceğini duyurdu. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi nasibini alacak.