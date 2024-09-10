Yunanistan’dan geliyor, kapı kapı dolaşacak! Marmara, Ege, Akdeniz… Tarih verildi

Haber Merkezi
Sıcak havalardan bıkanlara müjde! Türkiye derin bir nefes alıyor.
Meteoroloji kaynakları, bu gece itibarıyla Yunanistan'dan yeni bir hava olayının geleceğini duyurdu.
Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri bu durumdan nasibini alacak.
ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X üzerinden yaptığı paylaşımla yurdumuza yağışların geleceğini duyurdu.
Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Salı gecesi Yunanistan üzerinden yurdumuza yağışlı hava dalgası geliyor. Şakır şakır yağmurculara müjde olsun. Ege, Marmara, Akdeniz'de yerel gök gürültülü sağanak yağmurlar bekliyoruz. Detayları yarın aktaracağız, takipteyiz..."