Yurt dışı oy kullanma işlemi ne zaman bitecek? Yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor. Peki yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman bitecek, son gün ne zaman? İşte yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri...

15 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde salt çoğunluk sağlanamadı. Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 + 1 oy oranına ulaşamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun gerçekleşeceğini duyurdu. Bununla birlikte yurt dışı ve yurt içinde milyonlarca seçmen oy kullanmak için tekrar sandık başına geçecek. İkinci turda yurt dışında oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü başlamıştı. Vatandaşlar ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman bitecek, son gün ne zaman? İşte yurt dışı 2. tur oy verme tarihleri ve saatleri... İkinci tur yurt dışı seçimleri ne zaman bitecek? YSK tarafından 28 Mayıs seçimleri için 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17:00’ye kadar oy kullanabilecek.