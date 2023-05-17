Yurt dışında ikinci tur seçimleri ne zaman başlıyor? YSK duyurdu: O ülkelerde oy kullanma süresi uzatıldı! Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte vatandaşlar yurt dışında ve gümrük kapılarında ikinci tur oy verme sürecini araştırıyor. Peki yurt dışında ikinci tur seçimleri ne zaman başlıyor? Hangi ülkelerde oy verme süresi uzatıldı?

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde genel seçim için sandık başına gitti. YSK'nın duyurusuyla cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turun açıklanmasının ardından yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanma işlemi tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Bazı ülkelerde oy kullanma süresi 2 gün olarak belirtilmişti. Bu sürenin uzatılması için YSK'ya başvuru yapılmıştı. YSK'dan beklenen karar geldi. O ülkelerde oy kullanma süresi uzatıldı. Vatandaşların gündeminde yurt dışında oy kullanma işlemi ile ilgili detaylar yer alıyor. Peki yurt dışında ikinci tur seçimleri ne zaman başlıyor? Hangi ülkelerde oy verme süresi uzatıldı? Yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Bu ülkelerde oy kullanma süresi uzatıldı YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi 20-21 Mayıs olarak açıklanmıştı. YSK bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.