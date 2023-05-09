Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye nasıl getiriliyor ve nerede saklanıyor? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi bugün sona eriyor. Peki yurt dışında kullanılan oylar Türkiye’ye nasıl getirilecek? Yurt dışındaki oylar nasıl ve nerede saklanacak?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 5 gün sonra vatandaşlar sandık başına geçecek.

Yurt dışında oy kullanılabilmesi için 73 ülke ve 156 yere sandıklar kuruldu. Yurt dışında oy kullanma işlemi 27 Nisan 2023 tarihinde başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre 1 milyon 751 bin 365 kişi oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi bugün sona eriyor.

Yurt dışında kullanılan oyların yer aldığı pusulalar Türkiye’ye getirilmeye başladı. Vatandaşlar oy pusulalarının nerede saklanacağını merak ediyor.

Peki yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye nasıl getiriliyor ve nerede saklanıyor? İşte merak edilenler...

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye nasıl getirilecek?

Anadolu Ajansı’na göre yurt dışında kullanılan oyların Türkiye’ye getirilmesi için THY’den 3 uçak kiralanacak. Uçaklar İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak.

Bu uçaklarda oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" yer alacak.

Uçakta, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir "diplomatik kurye" ve yanında yeteri kadar personel ile YSK tarafından görevlendirilecek personel de bulunacak.

Uçak kiralanmayan temsilciliklerden getirilecek oylar ise "diplomatik kuryelerle" taşınacak. Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu, oy torbalarını diplomatik kuryelere tutanakla teslim edecek.

Yurt dışından gelen oylar nasıl saklanacak?

Türkiye'ye getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak.