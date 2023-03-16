Yurt dışında oy kullanma işlemi ne zaman başlayacak? Yurt dışı ve gümrüklerde sandıklar ne zaman kurulacak? Seçime kısa bir süre kala yurt dışında yaşayan vatandaşlar yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başlayacağ tarihi öğrenmek istiyor. Peki yurt dışında oy verme işlemi ne zaman başlayacak? İşte o tarih..

Türkiye, Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum." ifadelerine yer vermişti. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesi merak edilenle internette araştırılmaya başladı. Seçim ile ilgili en çok merak edilenler arasında yurt dışında yapılacak olan oy kullanma işlemi yer alıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar oy kullanma işlemlerinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki yurt dışında oy verme işlemi hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen tarih.. Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan 2023 tarihinde başlayacak. Yurt dışında oy kullanma şartı nedir Yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanabilmeleri için Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olmaları gerekir. Yurtdışı Seçmen Kütüğünde yer almak için yurtiçinde bulunan nüfus müdürlüklerine veya yurtdışında bulunan konsolosluklara başvurulması gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek yurt dışı seçmen kaydı sorgulaması yapabilirsiniz. Yurt Dışı Seçmen Kaydı Sorgulama