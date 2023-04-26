Yüzde 21'i garantiledi! Asgari ücrete ara zam netleşiyor! 11 bini bulacak... Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı temmuz zammında...6 aylık enflasyona göre hesaplanacak olan zam oranı yüzde 21'e ulaştı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak, belli mi? İşte tahminler...

2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Memur ve emekli zammının ardından gözler asgari yeniden ücrette...

Kamuoyunun ara zam beklentisi, yanıt buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret ederken, “2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?” soruları araştırılmaya başlandı.

Asgari ücret temmuz zammı için hesaplamalar başlarken, 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınıyor.

Ekonomistlerin tahminleri yüzleri güldürecek rakamlara çıkıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplanıp yeni asgari ücret için masaya oturacak.

Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücret temmuzda 11 bin olur mu? İşte tahminler...

Asgari ücrete temmuz zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olası ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek.

6 aylık enflasyon tahmini 2023

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43

6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Asgari ücret 11 bine yaklaşıyor

Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre yapılan hesapta 8.506 lira olan asgari ücretin yüzde 21,43’lük artış ile 10.328 lira olması öngörülüyor.

Yüzde 30 seviyesine tamamlanması beklentisi hakim olan yeni asgari ücretin bu hesap ile 11.057 liraya yükselme ihtimali de bulunuyor.