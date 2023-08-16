Zaman iyice daraldı! Naci Görür'den İstanbul için "sondayız" uyarısı! 7 üzeri deprem olasığı... Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde olası Marmara depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin yaraları hala sarılıyor.

Bir yandan da gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda.

Marmara Bölgesi’nde de benzer bir felaketin yaşanma ihtimali gündemden silinmiyor.

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde olası Marmara depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu.

Zamanın daraldığını hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, minimum 7 üzerinde bir depremin olacağını ve afet yönetiminin İstanbul'daki ekip ile mümkün olamayacağını söyledi.

İşte o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar...

Marmara'da beklenti 7 üzeri

Bizim bugüne kadar yaptığımız, yapılmayanların yanında çok az. Şimdi Parsons diye bir Amerikalı bilim insanı, bizden Türkler de var, bir grup yaptığı çalışmada 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmarada 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti.

Son zamanlar

2004 yılında da yayınladılar bunu ciddi bir şekilde. Dolayısıyla yani 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Bu şekilde biz de yani 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin yani olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz. Her yıl da Anadolu, Batıya doğru yılda 2 buçuk santim ilerliyor her sene. 24 yılda da en az 50 cm daha stres birikti demektir. Bir de bu olan depremler öyle veya böyle belli oranda stres yükleyebilir, yüklemiştir. O halde yani biz sona yaklaşıyoruz demektir" şeklinde konuştu.

İstanbul'da kaos olabilir