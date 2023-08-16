Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin yaraları hala sarılıyor.
Bir yandan da gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda.
Marmara Bölgesi’nde de benzer bir felaketin yaşanma ihtimali gündemden silinmiyor.
17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde olası Marmara depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu.
Zamanın daraldığını hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, minimum 7 üzerinde bir depremin olacağını ve afet yönetiminin İstanbul'daki ekip ile mümkün olamayacağını söyledi.
İşte o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar...
Marmara'da beklenti 7 üzeri
Bizim bugüne kadar yaptığımız, yapılmayanların yanında çok az. Şimdi Parsons diye bir Amerikalı bilim insanı, bizden Türkler de var, bir grup yaptığı çalışmada 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmarada 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti.
Son zamanlar
2004 yılında da yayınladılar bunu ciddi bir şekilde. Dolayısıyla yani 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Bu şekilde biz de yani 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin yani olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz. Her yıl da Anadolu, Batıya doğru yılda 2 buçuk santim ilerliyor her sene. 24 yılda da en az 50 cm daha stres birikti demektir. Bir de bu olan depremler öyle veya böyle belli oranda stres yükleyebilir, yüklemiştir. O halde yani biz sona yaklaşıyoruz demektir" şeklinde konuştu.
İstanbul'da kaos olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından İstanbula dışarıdan destek gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Olası bir depremde İstanbul kendi kendine yetemez çünkü hastanelerin ne kadar çalışacağı, itfaiyenin ne kadar çalışacağı meçhul. Bir de bu gecekondu mantığıyla gelişmiş, plansız bir kent. Dolayısıyla yani depremde olabilecek yıkım nedeniyle burada ulaşım da olmayabilir. Veya çok sıkıntılı olabilir. İstanbulda büyük bir kaos söz konusu olabilir. İnsanların belli bir kısmı göçük altında kalabilir.