ZAMLI BEDELLİ 2023: Bedelli askerlik ne kadar, kaç lira? Asker adaylarının merak ettiği bedelli askerlik ücretleri 2023 yılı ikinci altı ayı için belirlendi. Peki bu yıl bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelliye ne kadar zam geldi? İşte ücreti...

Bedelliye zam... Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor. Bu kapsamda 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olacak fiyat netleşti. Vatani görevini bedelli olarak yapacak olan asker adaylarının yakından takip ettiği bedelli askerlik ücretleri merak ediliyor. Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Peki 2023 zamlı bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç para? İşte detaylar... 2023 Zamlı bedelli ücreti ne kadar? Habertürk’te yer alan bilgilere göre 2023’ün ocak-haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, temmuz-aralık dönemi için 122 bin 350 lira 80 kuruşa çıkartıldı.